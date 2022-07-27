Johnny Depp Amber Heard davasında tanık olarak dinlenmişti... Kate Moss'tan eski sevgilisi hakkında bomba itiraf: "Johnny için..."

En sonunda ise Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden itip itmediği soruldu. Kate Moss ne o tatilde, ne de başka bir zaman Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden itmediğini ve hiçbir fiziksel şiddet göstermediğini belirtti.

Böylelikle Amber Heard'ün daha önce mahkemede verdiği bir ifadenin doğru olmadığı ortaya çıktı...