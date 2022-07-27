Johnny Depp Amber Heard davasında tanık olarak dinlenmişti... Kate Moss'tan eski sevgilisi hakkında bomba itiraf: "Johnny için..."
Johnny Depp Amber Heard davasında tanık olarak dinlenmişti... Kate Moss'tan eski sevgilisi hakkında bomba bir itiraf geldi. Johnny Depp - Amber Heard davasının yankıları bitmiyor. Depp ile davasında tüm kirli çamaşırları ortaya dökülen Heard, Johnny'nin birlikte olduğu dönemde Kate Moss'u da merdivenlerden ittiğini iddia etmişti. Duruşmaya online katılan Moss, bu iddiayı yalanlamıştı. Duruşmada neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlatan Kate Moss gerçeği itiraf etti.
"JOHNNY İÇİN..."
Johnny Depp Amber Heard davasında tanık olarak dinlenmişti... Kate Moss'tan eski sevgilisi hakkında bomba itiraf geldi.
Amber Heard, Depp'in kız kardeşini merdivenden itmek istediğini belirtmiş hatta o anlarda aklına Depp'in eski sevgilisi Kate Moss'un geldiğini eklemişti. Amber Heard daha önce Johnny Depp'in eski sevgilisini merdivenlerden ittiğini iddia etmişti. Bu iddiayı duyan Johnny Depp ve avukatı ise epey mutlu olmuşlardı çünkü bu sayede Kate Moss'u bir tanık olarak davaya dahil edebileceklerdi.
Ve Kate Moss'un ifadesi ile Amber'in yalan söylediği ortaya çıkacaktı. Beklenen gün geldi ve Kate Moss İngiltere'den mahkemeye görüntülü olarak bağlandı. Önce adı ve soyadı gibi bilgileri verdi ardından kendisine sorulan soruları cevapladı. Johnny Depp ile 1994 yılından 1998 yılına kadar birlikte olduklarını söyledi. Sonrasında ise kendisine sorulan 'Birlikte Jamaika'daki GoldenEye'a gittiniz mi?' sorusuna yanıt veren Moss, orada oldukları sırada yağmur yağdığını ve odadan ayrılırken merdivenden kayarak düştüğünü anlattı. Depp'in ise bağırışını duyduğu an koşarak geldiğini ve kendisini odasına götürdüğünü belirtti.
En sonunda ise Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden itip itmediği soruldu. Kate Moss ne o tatilde, ne de başka bir zaman Johnny Depp'in kendisini merdivenlerden itmediğini ve hiçbir fiziksel şiddet göstermediğini belirtti.
Böylelikle Amber Heard'ün daha önce mahkemede verdiği bir ifadenin doğru olmadığı ortaya çıktı...
"DOĞRUYU SÖYLEMEM GEREKİYORDU"
Duruşmada neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlatan Moss, "Johnny hakkındaki gerçeği biliyorum. Doğruyu söylemem gerekiyordu. Merdivenlerden itmedi. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim."