Meğer 19 yıllık karı-koca aynı dizideymiş! Aldatmak'ın Sezai'si Ercan Kesal bakın kiminle evli! Gelinlik ve damatlıkla harmandalı bile oynamışlar

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Aldatmak'ın ise Sezai'si usta oyuncu Ercan Kesal; Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender gibi tanınan isimlerle kameranın karşına geçti. 64 yaşındaki başarılı oyuncunun özel hayatı hakkında araştırmalar arttı. 2005 yılından beri evli olduğu ortaya çıkınca özellikle eşi merak edildi. Hatta eşiyle beraber ayni dizide oynadıkları da ortaya çıktı. İşte Ercan Kesal'ın kendisinden de ünlü eşi...
Daha önce Çukur dizisinde İdris Koçovalı karakterine hayat veren Ercan Kesal, hayranları tarafından sürekli olarak takip ediliyor.
Ercan Kesal'ın, 2005 yılından beri ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk defa duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.