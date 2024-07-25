Mauro Icardi eşini çırılçıplak paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı! Barışma sonrası bomba görüntü! "Ah be abi..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ayrılık dedikodularının ardından sürpriz bir şekilde eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu. İkili, sosyal medya hesaplarında yeniden birbirlerini takibe alarak hayranlarını şaşırttı.
Mauro Icardi, Galatasaray'daki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberiyle gündeme gelen Icardi, eşi Wanda Nara'nın fotoğrafını hikayesinde paylaşarak barıştıklarını ima etti. Sosyal medyada bu hamlesiyle dikkat çeken Icardi, "Ouch" notuyla takipçilerinin merakını uyandırdı.
Sık sık Wanda Nara ile paylaşım yapan Icardi'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve bu yüzden üzgün olduğu gündemde yer alıyordu.
Ancak 10 yıllık aşkta ayrılık uzun sürmedi ve ilk paylaşım yine Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den geldi.