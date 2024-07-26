Meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Seksenler ile Arka Sokaklar’ın o ismiyle... Halit Ergenç’in eski eşi bakın kimmiş!

Türk televizyon dünyasının önemli yıldızlarından Halit Ergenç, uzun yıllardır başarılı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. "Binbir Gece" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi hit dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinmiş olan Ergenç, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Halit Ergenç'in kişisel yaşamı hakkında merak edilenler arasında son olarak, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı bir gerçek öne çıkıyor. Bu yeni gelişme, hem Ergenç'in hayranları hem de magazin dünyası tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Halit Ergenç'in eski eşiyle ilgili detayların ne olduğu ve bu durumun nasıl yankı uyandıracağı ise merakla bekleniyor.
Halit Ergenç'in şu anki eşi olan Bergüzar Korel ile mutlu bir evliliği ve çocukları var. Ancak, Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşırmamak elde değil. Halit Ergenç, daha önce ünlü diziler "Seksenler" ve "Arka Sokaklar"ın yıldızı olan Gizem Soysaldı ile evliymiş.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Halit Ergenç, 2009 yılında meslektaşı Bergüzar Korel ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Bergüzar Korel ile evlilikleriyle parmak ısırtan Halit Ergenç'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.