Meğer Bergüzar Korel’in biricik eşi Seksenler ile Arka Sokaklar’ın o ismiyle... Halit Ergenç’in eski eşi bakın kimmiş!

Türk televizyon dünyasının önemli yıldızlarından Halit Ergenç, uzun yıllardır başarılı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. "Binbir Gece" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi hit dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinmiş olan Ergenç, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Halit Ergenç'in kişisel yaşamı hakkında merak edilenler arasında son olarak, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan şaşırtıcı bir gerçek öne çıkıyor. Bu yeni gelişme, hem Ergenç'in hayranları hem de magazin dünyası tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Halit Ergenç'in eski eşiyle ilgili detayların ne olduğu ve bu durumun nasıl yankı uyandıracağı ise merakla bekleniyor.