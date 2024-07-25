Alan'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 59 yaşındaki Oktay Kaynarca’nın memleketi...

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol alan Oktay Kaynarca, son olarak ATV'nin sevilen yarışma programı Alan ile izleyici karşısına çıktı. Başarılı kariyeri ile dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Oktay Kaynarca aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 59 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın memleketi...
ATV'nin sevilen yarışma programı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca'nın hayatı merak konusu oldu.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te dünyaya geldi. Başarılı oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.
Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.