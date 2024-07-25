Alan'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 59 yaşındaki Oktay Kaynarca’nın memleketi...

Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarda rol alan Oktay Kaynarca, son olarak ATV'nin sevilen yarışma programı Alan ile izleyici karşısına çıktı. Başarılı kariyeri ile dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Oktay Kaynarca aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 59 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın memleketi...