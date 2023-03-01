Mauro Icardi barıştığı eşi Wanda Nara'nın çırılçıplak yatak fotoğrafını paylaştı hemen sildi! Gören göreceğini gördü sosyal medya sallandı
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet ettiği iddia edilen ardından dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Sonrasında çift barıştı barışmasına ama sonra yine ayrılığı açıkladı. Ardından ilişki durumlarını epey karışık bir şekilde yürüten ünlü çift barıştı. Wanda Nara için, 'Eşim, tek aşkım, kraliçem, çocuklarımın annesi. Seni seviyorum ve hayatım boyunca da seni seveceğim kraliçem' diyen Icardi, hızını alamadı bir de eşinin çırılçıplak pozunu paylaştı.
01.03.2023 11:17 - Son Güncelleme: 01.03.2023 11:17
Türkiye'ye geldiği günden bu yana her hareketi mercek altında olan Galatasaraylı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı. İşte haberin detayları...