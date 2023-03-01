Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.