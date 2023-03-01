Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...
İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler ardından gözaltına alınan ve açılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderimişti. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırılmıştı. Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti..
Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
CEZASI BELLİ OLDU
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi..
NE OLMUŞTU?
Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı.