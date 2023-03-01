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Haberler Magazin Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler ardından gözaltına alınan ve açılan soruşturma sonrası tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderimişti. Daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in hakkındaki ev hapsi kararı da sonlandırılmıştı. Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti..

01.03.2023 10:27 - Son Güncelleme: 01.03.2023 10:27
Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

Nisan ayında İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülşen, İmam Hatipliler hakkında hadsiz sözler söylemiş ve skandal olayın ardından gözaltına alınmıştı.

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Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Gülşen'in daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

CEZASI BELLİ OLDU

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi..

Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti..

Gülşen için istenen ceza belli oldu! İmam Hatipliler hakkında skandal ifadeler kullanmıştı... Son dakika...

NE OLMUŞTU?
Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı.

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