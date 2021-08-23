Masumlar Apartmanı’nın Han’ı dizide kederden kahroldu gerçekte turnayı gözünden vurdu! Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle...

Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Öyle ki ünlü çift son paylaşımlarında yine aşkını cümle aleme duyurdu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.