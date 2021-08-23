Masumlar Apartmanı'nın Han'ı dizide kederden kahroldu gerçekte turnayı gözünden vurdu! Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle...
Son döneminden adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Birkan Sokullu. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, özel hayatını hiç çekinmeden paylaşıyor. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokullu sosyetik güzel Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor. Öyle ki aşıklar Instagram hesaplarından aşklarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte o paylaşımlara yenileri eklendi. Eda Gürkaynak ve Birkan Sokullu aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
23.08.2021 14:39
- Son Güncelleme: 23.08.2021 14:39
Masumlar Apartmanı Han karakterine ünlü oyuncu Birkan Sokullu hayat veriyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Han'ın gizemli hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Özellikle son bölümlerdeki kazan dairesindeki zincirlenen tutsak sahneleri çok konuşuluyor. Dispozofobi hastalığı yani istifçilik hastalığı olan Han dizide bir türlü huzura eremiyor ancak özel hayatında tam bir aşk sarhoşu.
Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Öyle ki ünlü çift son paylaşımlarında yine aşkını cümle aleme duyurdu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.