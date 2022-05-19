Masumlar Apartmanı'nın Gülru'suydu! Safiye'ye ihanetiyle hafızalara kazındı! Pervin Bağdat'tan 18,1 bin takipçisine karın kası şovu...
Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Gülru karakteriyle hafızalara kazınan Pervin Bağdat, son olarak Oğlum adlı dizide Melahat karakterine hayat verdi. Dizinin 14. bölümde final kararı vermesiyle birlikte yeni projesi merakla beklenirken sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Pervin Bağdat'tan karın kası şovu! 18,1 bin takipçili İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla ortalığı yıktı geçti.
Naci'nin hiç sevmeden evlendiği Gülru, Safiye'nin de ilk ve tek dostuydu! Masumlar Apartmanı'nın Gülru'su Pervin Bağdat sessiz sedasız diziden ayrıldıktan sonra bu kez Oğlum dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Melahat ile Efe'nin ormanda bir kuyuya doğru gittiği sahnede Efe'nin kuyunun dibine baktığı anlarda Melahat'ın sessizce küçük çocuğun arkasından yaklaşması gerilimi yükseltti. Melahat'ın ne yapacağı merakla beklenirken başarılı oyuncunun dizi bittikten sonra yeni projesi merakla bekleniyor. Öte yandan İnstagram'ı aktif kullanan Pervin Bağdat'ın cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı finale doğru giderken dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Pervin Bağdat ise geçtiğimiz bölümlerde diziden sessizce ayrılmıştı.
14. bölümde reytingleri düşük olması nedeniyle final yapan Oğlum dizisinin Melahat'ı Pervin Bağdat'ın ilerleyen zamanlarda hangi diziyle karşımıza çıkacağı merak ediliyor.