Masumlar Apartmanı’nın Gülru’suydu! Safiye’ye ihanetiyle hafızalara kazındı! Pervin Bağdat’tan 18,1 bin takipçisine karın kası şovu...

Naci'nin hiç sevmeden evlendiği Gülru, Safiye'nin de ilk ve tek dostuydu! Masumlar Apartmanı'nın Gülru'su Pervin Bağdat sessiz sedasız diziden ayrıldıktan sonra bu kez Oğlum dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un final bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Melahat ile Efe'nin ormanda bir kuyuya doğru gittiği sahnede Efe'nin kuyunun dibine baktığı anlarda Melahat'ın sessizce küçük çocuğun arkasından yaklaşması gerilimi yükseltti. Melahat'ın ne yapacağı merakla beklenirken başarılı oyuncunun dizi bittikten sonra yeni projesi merakla bekleniyor. Öte yandan İnstagram'ı aktif kullanan Pervin Bağdat'ın cesur paylaşımları sosyal medyayı salladı.