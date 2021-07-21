Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Merve Dizdar sosyal medyayı salladı

Boşanma sonrası uzun süre gündem olan Dizdar, verdiği röportajda "Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum.' diyen Dizdar, 'O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.