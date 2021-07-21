Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Merve Dizdar sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, geçtiğimiz ay üç yıl önce nikah masasına oturduğu Gülhan Altundaşar ile evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan Dizdar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, şapka ve gözlükle ile tamamladığı plaj kombinini takipçileriyle paylaştı. Rengarenk mayosu ile objektif karşısına geçen Dizdar'ın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı...
21.07.2021 18:18
- Son Güncelleme: 21.07.2021 18:18
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz ay evliliklerini sonlandırmıştı.
Boşanma sonrası uzun süre gündem olan Dizdar, verdiği röportajda "Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum.' diyen Dizdar, 'O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Merve Dizdar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Merve Dizdar'ın paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.