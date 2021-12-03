Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz tacizcisini işte böyle ifşaladı: "Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

Duruma sosyal medya hesabından isyan eden Aslıhan Gürbüz, şu sözlerle isyan etti:

"Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?"

Kendisine taciz mesajı gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Aslıhan Gürbüz, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" dedi.