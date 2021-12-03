Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz tacizcisini işte böyle ifşaladı: "Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti! 2012'de rol aldığı 'Yahşi Cazibe' ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Aslıhan Gürbüz şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz Instagram'dan tacizcisini işte böyle ifşaladı.
"BANA ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR HIYAR VAR"
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti!
2012'de rol aldığı 'Yahşi Cazibe'de canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Gürbüz, ardından "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi projelerde rol aldı.
Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, takıntılı hayranı yüzünden zor günler yaşıyor.
Duruma sosyal medya hesabından isyan eden Aslıhan Gürbüz, şu sözlerle isyan etti:
"Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?"
Kendisine taciz mesajı gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Aslıhan Gürbüz, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" dedi.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
16 Şubat 1983 tarihinde Eskişehir Seyitgazili Demirdöküm fabrikası memuru Turgut Gürbüz'ün kızı olara İstanbul'da doğdu. Ayhan adında bir kardeşi vardır. 5,5 yaşında ailesiyle beraber İstanbul'dan İnegöl'e taşındı; ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü.