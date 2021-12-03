Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem evlerinin yakınında objektiflere yansıdı! İşte ikinci kızına hamile olan Sinem Kobal'ın son hali...
Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem evlerinin yakınında objektiflere yansıdı! 2016 yılında dünyaevine giren ünlü çift ikinci bebeklerine kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Önceki gün Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal magazin gündemine bomba gibi düştü. İkinci çocuklarının da kız olacağını müjdeleyen Kobal, "Allah isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir şey. Lalin'le beraber büyürler inşallah. Önemli olan bu sürecin sağlıkla geçmesi " dedi. Sosyal medya paylaşımı ile dikkat çeken ve takipçilerinin 'karnı çıktı mı?' şeklinde sorular yönelttiği Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu. İşte ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal'ın son hali...
03.12.2021 14:58
- Son Güncelleme: 03.12.2021 14:58
İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE OLAN SİNEM'İN SON HALİ
Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem evlerinin yakınında objektiflere yansıdı! İşte ikinci kızına hamile olan Sinem Kobal'ın son hali...
2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.
Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.