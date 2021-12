Pınar Altuğ fotoğrafına yorum yapan takipçisi yüzünden çileden çıktı! "Kaşınanı kaşırım" diyen Pınar takipçisinin yorumuna bakın ne dedi...

"13 YILLIK EVLİYİZ HALA BUNLARA TAKILIYORLAR"



Yağmur Atacan ile ilgili yorumlara da değinen Altuğ, "Benim kocamın umurunda olmaz. 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar. Yağmur'u tanıyan 'neden?' diye sormuyor." dediği sırada Birol Güven araya girerek, "İsveç çakışı gibi elinden her iş elinden geliyor." sözlerini kullanırken, Altuğ da bunun üzerine, "Kocam ile dünyanın her yerine her şartla giderim." sözleriyle eşine ne kadar güvendiğini dile getirmişti.