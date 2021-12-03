Pınar Altuğ fotoğrafına yorum yapan takipçisi yüzünden çileden çıktı! "Kaşınanı kaşırım" diyen Pınar takipçisinin yorumuna bakın ne dedi...

"KAŞINANI KAŞIRIM!"



Altuğ, Birol Güven ile geçtiğimiz günlerde 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olmuş ve sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili, "Kaşınanı kaşırım yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim." açıklamasını yapmıştı.