Vedası can sıkacak! İlk başrol oyuncusu şimdi de kendisi! Apar topar bitiyor Star TV dizisi artık... Fenomen dizi Sefirin Kızı'ndan önce başrol oyuncusu Neslihan Atagül sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Yerine de kadroya Tuba Büyüküstün katılmıştı. Ardından bu hafta normalde pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin yayın günü salı olarak revize edilmişti. Sürekli kan kaybeden Sefirin Kızı dizisi final yapıyor. Dizide Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başlamıştı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması da dikkat çekmişti. Sefirin Kızı 11 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda edecek.