Hülya Avşar, Coşkun Sabah’ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak’ı silmediğini söylemişti! Bomba açıklama: ’Şu an evli olabilirim ama...’

Tanju Çolak, Esra Balamir'in "Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?" sorusuna ise "Tabii ki de. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'de bir yemek vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım" yorumunda bulundu.