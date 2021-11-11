Hülya Avşar, Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'ı silmediğini söylemişti! Bomba açıklama: 'Şu an evli olabilirim ama...'
Hülya Avşar, Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'ı silmediğini söylemişti! Gündeme bomba gibi düşen açıklama Tanju Çolak'tan geldi. 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Avşar kızı yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir dönem aşk yaşadığı futbolcu Tanju Çolak ile ilgili samimi itiraflarda bulunan Hülya Avşar hakkında Tanju Çolak bakın neler söyledi...
Hülya Avşar, Coşkun Sabah'ın ihanet itirafının ardından Tanju Çolak'ı silmediğini söylemişti! Bomba açıklama Tanju Çolak'tan geldi.
Hülya Avşar, katıldığı bir programda eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında "Tanju'yu da rehberimden silmedim" demişti. Çolak'tan bu konuya dair açıklama geldi.
Tanju Çolak, Esra Balamir'e açıklamalarda bulundu. Eski aşkı Hülya Avşar ile ilgili samimi bir röportaj veren Tanju Çolak, Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" dedi.
Tanju Çolak, Esra Balamir'in "Bir yerde karşılaşırsanız selam verir misiniz?" sorusuna ise "Tabii ki de. 3-4 sene önce Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'de bir yemek vermişti. Orada karşılaşmıştık ve selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz. Bunlar yaşanmışlık ortada yanlış bir şey yok. Saygı duymam lazım" yorumunda bulundu.
Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Hülya Avşar'ın bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak ve kavgalı olduğu Gülben Ergen hakkında kullandığı sözler, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hülya Avşar olay yaratan o açıklamaları hakkında bakın neler söyledi...