Sevgilisi Billur Kalkavan’ın son sözlerini açıkladı ’Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım’ Buğra Bahadırlı herkesi duygulandırdı

BİR KÖTÜ GÜNÜMÜZ BİLE GEÇMEDİ

Buğra Bahadırlı, çok üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: "Billur, zamanında bana bir hikâye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve 'Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım' diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o. Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik."