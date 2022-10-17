Sevgilisi Billur Kalkavan'ın son sözlerini açıkladı 'Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım’ Buğra Bahadırlı herkesi duygulandırdı
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 59 yaşındaki oyunu Billur Kalkavan sabaha karşı, yeni yaşına 18 gün kala hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Pazartesi günü cenazesi kaldırılacak olan Billur Kalkavan'ın son sözlerini uzun yıllardır hayatını paylaştığı sevgilisi Buğra Bahadırlı açıkladı. Bahadırlı'nın sözleri herkesi duygulandırdı.
Gerçekten de Türkiye'de sadece Sinema ve TV dünyasının değil, cemiyet hayatının en renkli simalarından biriydi Billur Kalkavan. Köklü bir aileden geliyordu, ama buna karşın kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenerek büyüdü. Önce Covid 19'a yakalanan, onun hemen ardından da akciğer kanseri teşhisi konulan Billur Kalkavan'ın 60 yaşına girmesine 18 gün kalmıştı.
Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan (59), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Buğra Bahadırlı, 13 yıldır birlikte olduğu oyuncu ile son diyaloğunu anlattı:
'AŞKIM MERAK ETME, BEN SENİ HİÇ BIRAKIR MIYIM'
"Doktorların 'tümörden mi progresyon yapıyor' diye endişelendiği bir dönemde 'Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur' dedim. Enfeksiyon çıktı. Orada canım sıkıldı. Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve 'Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım' dedi. Son diyaloğumuz o oldu."
BİR KÖTÜ GÜNÜMÜZ BİLE GEÇMEDİ
Buğra Bahadırlı, çok üzgün olduğunu söyledi ve ekledi: "Billur, zamanında bana bir hikâye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve 'Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım' diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o. Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik."
Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vasiyeti olmadığı haberleri hakkında, "Manevi bir vasiyeti yok. Çünkü öleceğini düşünmüyordu. Kendi aramızda konuştuğumuz şeyler vardı ama resmiyete dökmedik. Birbirimizin hayat arkadaşıydık çünkü" açıklamasını yaptı.