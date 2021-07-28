MasterChef'te seyirciyi kahredecek haber! Mehmet Şef ayrılık kararı aldı iddiaları ortalığı kırdı geçirdi! Acun Ilıcalı bile...
TV 8 ekranlarında hafta içi ve hafta sonu yayınlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'te yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya yeni projesini açıkladı. Juri üyesi Yalçınkaya'nın projesini açıklaması sosyal medyada acaba MasterChef'ten ayrılıyor mu iddialarının konuşulmasına neden oldu.
MasterChef'te seyirciyi kahredecek haber! Mehmet Şef ayrılık kararı aldı iddiaları ortalığı kırdı geçirdi! Acun Ilıcalı bile... Haftanın belirli günlerinde TV 8'de ekranlara gelen MasterChef programında yaşanan seyirciler tarafından heyecanla izleniyor. Yarışmanın dikkat jurilerinden birisi de Mehmet Yalçınkaya. Mehmet Şef sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım sonrası Mehmet Şef, MasterChef'ten ayrılıyor mu sorusu akıllara geldi.
AYRILIK İDDİASI
Sosyal medya hesabından yeni projesini açıklayan Mehmet Yalçınkaya, Masterchef'ten ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Benim mesela, Masterchef Türkiye'ye girmem Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahalesiyle gece 02.30'da olmuştur. Eğer Acun Ilıcalı o anda "Ya boş verin, neyi seyredeceğim" dese, ama tabii ki işte o anda jüri eksikliği var" demişti.