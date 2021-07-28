MasterChef'te seyirciyi kahredecek haber! Mehmet Şef ayrılık kararı aldı iddiaları ortalığı kırdı geçirdi! Acun Ilıcalı bile...

Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Benim mesela, Masterchef Türkiye'ye girmem Acun Ilıcalı'nın bizzat müdahalesiyle gece 02.30'da olmuştur. Eğer Acun Ilıcalı o anda "Ya boş verin, neyi seyredeceğim" dese, ama tabii ki işte o anda jüri eksikliği var" demişti.