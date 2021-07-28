Memati Baş'ın en kral adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez isimleri buluştu görenlerin aklı başından gidecek
2003-2016 yılları arasında reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nde bugüne kadar pek çok fenomen karakter ismi meydana çıktı. Şüphesiz ki yüzlerce efsane halen adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Nevzat. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle adından sıkça bahsettiren ve replikleri hala hafızalarda olan Nevzat Yakışırboy'un o dönem dizide beraber rol aldığı, Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile bir araya geldi. İkilinin paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırırken Kurtlar Vadisi'yle ilgili pek çok replik paylaşıldı.
Memati Baş'ın en kral adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez isimleri buluştu görenlerin aklı başından gidecek.Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nevzat Yakışırboy dizinin Memati'si Gürkan Uygun ile buluştu. Yıllar sonra iki efsane ismin yan yana gelmesi Kurtlar Vadisi hayranlarında büyük heyecan yarattı. Nevzat ve Memati karakterlerinin aralarında geçen diyaloglar ve Nevzat'ın sürekli 'abi abi' diyerek seslenmesi dizinin tebessüm ettiren anları olarak hatırlanıyor. Kısa sürede dikkat çeken Nevzat Yakışırboy ve Gürkan Uygun'un yan yana olduğu fotoğrafa dizinin hayranları binlerce beğeni ve yorum attı.
VEDASI
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan Nevzat Yakışırboy Pusu'nun 41. bölümünde İskender Büyük'ün adamları tarafından vurularak senaryo gereği diziye veda etti.