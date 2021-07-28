EDHO'nun Hızır Reis'i Kimsesiz Yaşar ile fotoğraf paylaştı! Sosyal medyada yorumlar sel oldu aktı! Yoksa Olgun Şimşek...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı. Sosyal medya platformu Instagram'dan yapılan paylaşımın hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunu merakla bekleyen izleyicilerin aklına "Acaba Olgun Şimşek EDHO'ya tekrar Kimsesiz Yaşar rolüyle katılacak mı?" ihtimali geldi. Olgun Şimşek, Kimsesiz Yaşar karakteriyle dizinin 3. sezonunda en çok konuşulan isim olmuştu.
EDHO'nun Hızır Reis'i Kimsesiz Yaşar ile fotoğraf paylaştı! Sosyal medyada yorumlar sel oldu aktı! Yoksa Olgun Şimşek... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın paylaştığı son fotoğraf çok konuşuldu. Kaynarca, EDHO'nun 3. sezonunda beraber rol aldığı Olgun Şimşek ile bir kare paylaştı. Paylaşılan bu kare heyecan yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı.
RAMO'DA OYNAMIŞTI
EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti.
EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı.
Sosyal medya platformu Instagram'dan yapılan paylaşımın hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunu merakla bekleyen izleyicilerin aklına "Acaba Olgun Şimşek EDHO'ya tekrar Kimsesiz Yaşar rolüyle katılacak mı?" ihtimali geldi.
Bilindiği üzere Olgun Şimşek, Kimsesiz Yaşar karakteriyle dizinin 3. sezonunda en çok konuşulan isim olmuştu.