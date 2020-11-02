Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...
Masterchef heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Elenen ismin açıklandığı Masterchef'te duygu dolu anlar yaşandı. Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli 90. bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri yapan 5 isim potadan kurtuldu. Gecenin en başarısız yemeğini yapan yarışmacı ise MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 'Toprak Ana' yemeği hangi yarışmacının elenmesi ile hem şefleri hem de yarışmacıları şoke etti? İşte Masterchef son bölümde yaşananlar...
02.11.2020 08:59
- Son Güncelleme: 02.11.2020 09:27
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