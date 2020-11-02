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Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

Masterchef heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Elenen ismin açıklandığı Masterchef'te duygu dolu anlar yaşandı. Eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli 90. bölümünde, Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri yapan 5 isim potadan kurtuldu. Gecenin en başarısız yemeğini yapan yarışmacı ise MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 'Toprak Ana' yemeği hangi yarışmacının elenmesi ile hem şefleri hem de yarışmacıları şoke etti? İşte Masterchef son bölümde yaşananlar...

02.11.2020 08:59 - Son Güncelleme: 02.11.2020 09:27
Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

MasterChef Türkiye 1 Kasım Pazar akşamı yine eleme heyecanının yaşandığı anlara sahne oldu. Masterchef 90. bölümünde, Serhat, Tanya, Furkan, Eray, Barbaros, Uğur'un potada olduğu gecede şefler ilk turda yarışmacılardan Trabzon hurmasından yaratıcı yemek yapmasını istedi.

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Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

Bu turdan başarıyla çıkan isimler, Eray, Barbaros ve Serhat oldu. Finale ise Furkan, Uğur ve Tanya kaldı. Bu hafta veda eden isim gecenin sonunda gözyaşlarına boğuldu. İşte, MasterChef'ten elenen isim.

Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

Masterchef yarışması hız kesmeden devam ederken son 11'de olan isimler de belli oldu. Bu akşam bir elenmenin yaşanmasıyla bir kişi daha Masterchef hayallerine veda etti. Mehmet Şef elenen ismi açıkladı.

Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

Bu hafta kırmızı takımın kaptanı olan Tanya, Masterchef'e veda etti. Konuşmasıyla ve enerjisiyle Masterchef'e damga vuran Tanya elendikten sonra şu açıklamayı yaptı:

Masterchef'te şefler şoke oldu, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! Elenen isim bakın kim oldu...

Rüyam yarıda kaldı ama burası MasterChef. İnsanlar o kadar çok yorum yapıyor ki, bakmamaya çalışıyorum. Ama biri beni sevmeyince çok üzülüyorum çünkü ona bir şey yapmadım.

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