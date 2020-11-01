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Maria ile Mustafa'nın Galip'i bakın kimmiş! Yakışıklı oyuncu Mustafa Açılan meğer Hilal Altınbilek ile...

Mustafa Açılan, Maria ile Mustafa dizisinde Galip karakterine hayat veriyor. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Veli karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Veli, Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterinin abisiydi. Maria ile Mustafa'da oyunculuğu kadar mavi gözleri ile de dikkat çeken yakışıklı oyuncu, dizide Yalçınoğlu ailesinin amansız bir mücadeleye girecek olan şımarık çocuğunu canlandırıyor. Mustafa Açılan'ın kaç yaşında olduğu ise hayranları tarafından merak ediliyor.

01.11.2020 19:02 - Son Güncelleme: 01.11.2020 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





