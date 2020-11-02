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Neslihan Atagül'ün annesiyle olan benzerliği hayrete düşürdü! Neslihan Atagül'ün Rus kökenli annesi...

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün, annesinin bir gençlik fotoğrafı daha sosyal medyada yayıldı. Neslihan Atagül'ün Beyaz Rus kökenli annesine olan benzerliği hayrete düşüren cinsten. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül Doğulu olmak üzere ünlülerin anneleri.

02.11.2020 10:02 - Son Güncelleme: 02.11.2020 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





