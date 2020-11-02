Neslihan Atagül'ün annesiyle olan benzerliği hayrete düşürdü! Neslihan Atagül'ün Rus kökenli annesi...
Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün, annesinin bir gençlik fotoğrafı daha sosyal medyada yayıldı. Neslihan Atagül'ün Beyaz Rus kökenli annesine olan benzerliği hayrete düşüren cinsten. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül Doğulu olmak üzere ünlülerin anneleri.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Şimdilerde 'Sefirin Kızı' dizisinde 'Nare' karakterini canlandıran ünlü oyuncunun annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül Doğulu olmak üzere ünlülerin anneleri.