MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti
MasterChef'te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı… MasterChef 2021'e katılan Gazi Ali Uysal, hikayesiyle milyonları derinden etkiledi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve silah arkadaşı ile birlikte kaldırıldığı hastanede el ele tutuştuğu görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturan Gazi Uysal, o günleri anlattı. Gazi Uysal, "Devlet için bayrak için kolumuzu, bacağımızı vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bayrak dalgalansın, devlet var olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
"ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 3 YIL GÖREV YAPTIM"
Yemeğini yaptıktan sonra anlatmaya başlayan Ali Uysal şunları söyledi:"2017 yılında askeri sınavlara girdim ve oldu. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Zeytin Dalı Harekatı'nda girdiğimiz çatışmada yaralandım. 7 ay tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp görev yaptım.
"VURULDUKTAN SONRA EL ELE TUTUŞTUK"
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla. Ellerimiz kanlar içindeydi"