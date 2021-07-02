MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

MasterChef'te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı… MasterChef 2021'e katılan Gazi Ali Uysal, hikayesiyle milyonları derinden etkiledi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve silah arkadaşı ile birlikte kaldırıldığı hastanede el ele tutuştuğu görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturan Gazi Uysal, o günleri anlattı. Gazi Uysal, "Devlet için bayrak için kolumuzu, bacağımızı vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bayrak dalgalansın, devlet var olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

02.07.2021 02:40 - Son Güncelleme: 02.07.2021 02:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





