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MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

MasterChef'te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı… MasterChef 2021'e katılan Gazi Ali Uysal, hikayesiyle milyonları derinden etkiledi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve silah arkadaşı ile birlikte kaldırıldığı hastanede el ele tutuştuğu görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturan Gazi Uysal, o günleri anlattı. Gazi Uysal, "Devlet için bayrak için kolumuzu, bacağımızı vermeye her zaman hazırız. Yeter ki bayrak dalgalansın, devlet var olsun" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

02.07.2021 02:40 - Son Güncelleme: 02.07.2021 02:40
MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef yarışmasına katılan Ali Uysal, yeni bölümünde ilk turu geçmek için mücadele etti.

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MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

İstiridye mantarlı özel soslu kaya levreği yemeği yaparak yarışan Gazi Ali Uysal, Mehmet Şef'in sorması üzerine Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı.

MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

"ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 3 YIL GÖREV YAPTIM"
Yemeğini yaptıktan sonra anlatmaya başlayan Ali Uysal şunları söyledi:"2017 yılında askeri sınavlara girdim ve oldu. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'na katıldım. Zeytin Dalı Harekatı'nda girdiğimiz çatışmada yaralandım. 7 ay tedavi sürecim oldu. Arkasından tekrar Suriye'ye dönüp görev yaptım.

MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

"VURULDUKTAN SONRA EL ELE TUTUŞTUK"
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 yıl boyunca görev yaptım. 7 aydan sonra iyileşip Suriye'ye döndüm. 2020'nin ekim ayında sözleşmem bitti. Hastanede arkadaşımızla verdiğimiz poz vardı Zeytin Dalı Harekatı'nda vurulduktan sonra el ele tutuştuk arkadaşımızla. Ellerimiz kanlar içindeydi"

MasterChef’te duygusal anlar! Gazi Ali Uysal Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşadıklarını anlattı hikayesi tüyleri diken diken etti

Gazi Uysal, fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: "Arkadaşımla yan yana yatıyorduk. Arkadaşım beni duymadı, iki defa seslendim.