Güldür Güldür İbrahim'in gözden uzak tuttuğu eşi herkesi hayran bıraktı! İşte Rüştü Onur Atilla'nın eşi

İbrahim karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Rüştü Onur Atilla, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun eşini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Rüştü Onur Atilla'nın eşi güzelliğiyle mest ediyor. Rüştü Onur Atilla'nın bir paylaşımında liseden arkadaşı olduğunu söylediği Sinem Ayyıldız gözlerden uzak yaşıyor. Çift kısa bir süre önce 2. çocuklarını sağlıkla kucaklarına almıştı. İşte başta Rüştü Onur Atilla olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

02.07.2021 08:46 - Son Güncelleme: 05.07.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





