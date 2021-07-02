Aleyna Tilki ile Havva Öztel’den iddialı pozlar peş peşe geldi! Annesi süper mini elbisesi ile kızını solladı herkes onu konuştu
Aleyna Tilki ile Havva Öztel'den iddialı pozlar peş peşe geldi! Attığı her adımda adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, mini etekli pembe takımıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyaya damga vururken bir iddialı poz da genç popçunun annesi Havva Öztel'den geldi. Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Öztel, adeta kızını gölgede bıraktı. İşte Havva Öztel ile Aleyna Tilki'nin o pozları…
02.07.2021 01:58
- Son Güncelleme: 02.07.2021 01:58
Attığı her adımda adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, mini etekli pembe takımıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Aleyna Tilki'nin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Genç popçunun pembe elbisesi ile verdiği poza takipçileri "Barbie gibisin", "Büyüdükçe güzelleşiyorsun", "Gözümüz, gönlümüz açıldı. Maşallah" yorumları yapıldı.
Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yaratırken bir iddialı poz da genç popçunun annesi Havva Öztel'den geldi.
Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Havva Öztel, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.