Aleyna Tilki ile Havva Öztel’den iddialı pozlar peş peşe geldi! Annesi süper mini elbisesi ile kızını solladı herkes onu konuştu

Aleyna Tilki ile Havva Öztel'den iddialı pozlar peş peşe geldi! Attığı her adımda adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, mini etekli pembe takımıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyaya damga vururken bir iddialı poz da genç popçunun annesi Havva Öztel'den geldi. Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Öztel, adeta kızını gölgede bıraktı. İşte Havva Öztel ile Aleyna Tilki'nin o pozları…

02.07.2021 01:58 - Son Güncelleme: 02.07.2021 01:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





