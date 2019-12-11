Masterchef'in Danilo şefinden itiraf! Eşiyle bakın nasıl tanışmış...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, sempatik tavırlarıyla gönülleri kazandı. Atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu' adlı program ile Türkiye'de tanınan 37 yaşındaki İtalyan şef Danilo Zanna'nın özel hayatı bir hayli merak ediliyor. Tuğçe Demirbilek ile evli olan ve Zeno Tibet adında bir erkek çocuğu olan Danilo Zanna, evlendikten sonra eşinin memleketi Türkiye'ye yerleşerek hayatına burada devam ettirme kararı aldı. Bozuk Türkçesi ve sempatik tavırları ile kısa sürede herkesi kendisine hayran bırakmayı başaran İtalyan şefin eşiyle tanışma hikayesi bir hayli dikkat çekici. İşte başta MasterChef'in Danilo şefi Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...
Tuğçe Demirbilek Zanna ile evli olan ve Tibet adında bir oğlu olan Danilo Zanna'nın eşi ile tanışma hikayesi çok konuşuldu. Kendine has Türkçesi ve sempatik tavırları ile herkesi kendine hayran bırakan Danilo Zanna 1982'de İtalya'da doğdu. Aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başlayan Danilo Zanna üniversitede edebiyat okudu.
Amcasının hastalanması nedeniyle Londra'ya giden Danilo orada bambaşka bir mutfakla karşılaştı. Londra'ya gittikten sonra hafta sonu tatili için İstanbul'a gelin Danilo Zanna burada hayatının aşkı Tuğçe Demirbilek ile tanıştı. İşte Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın eşine evlilik teklifi etme hikayesi...
YASEMİN ERGENE (ÖZİLHAN) VE İZZET ÖZİLHAN
Yasemin Ergene (Özilhan) Eşinizin sizi televizyonda görüp beğendiği doğru mu?" sorusuna samimi bir yanıt verdi: İzzet kanallar arasında zap yaparken başrolünü oynadığım 'Aşk Oyunu' adlı diziye denk gelmiş.Beni görüp beğenmiş. Ama ulaşamamış. Çünkü dizi ertesi günü yayından kalktı.Sonra 'Doktorlar'da oynarken tanıştık.
Özilhan, oyunculuğu özleyip özlemediği sorusuna ise "Özlemiyorum. Artık hayatımın başrolünde kızlarım var." dedi.
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN
13,5 yıl önce "İlk Aşkım" adlı dizide Pınar Altuğ'un üvey oğlunu oynayan Yağmur Atacan aşkını itiraf etmek için hızlı bir yol tercih etmiş. O gün ne olduğunu bakın Pınar Altuğ nasıl anlatıyor...
"Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu."