Masterchef'in Danilo şefinden itiraf! Eşiyle bakın nasıl tanışmış...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN

13,5 yıl önce "İlk Aşkım" adlı dizide Pınar Altuğ'un üvey oğlunu oynayan Yağmur Atacan aşkını itiraf etmek için hızlı bir yol tercih etmiş. O gün ne olduğunu bakın Pınar Altuğ nasıl anlatıyor...

"Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu."