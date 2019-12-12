Yeşilçam’ın 'Ayşecik’iydi... Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'da canlandırdığı Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali herkesi şaşırttı... Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. İlk olarak "Papatya" filmi ile izleyiciyle buluşan Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler Değirmencioğlu'nu tanımakta zorluk çekti. İşte Yeşilçam'ın 'Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

12.12.2019 05:22 - Son Güncelleme: 12.12.2019 05:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





