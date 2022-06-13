MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'ya o isimden olay torpil iması! MasterChef 2022 ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon jüri üyeleri
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'ya o isimden olay torpil iması! "MasterChef 2022 ne zaman başlıyor?" merak konusu oldu. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Masterchef hakkında şefler arasında yaşanacak ayrılık iddiası yer alıyordu. Hatta iddialara bir tık ileri gitmiş ve Mehmet Yalçınkaya'nın yerine Arda Türkmen'in geleceği iddia edilmişti. Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı. Uzun süredir yarışmada olmayacağı iddialarıyla gündeme gelen şef Mehmet Yalçınkaya da fragmanı paylaşarak "Ayrılmadım" mesajı verdi. Yemekteyiz 93. bölümde birinci olan Banu Doğan ise Mehmet Şef'e yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. Masterchef Türkiye yeni sezon başlamadan gelen torpil iması sosyal medyada çok konuşuldu.
13.06.2022 17:43 - Son Güncelleme: 13.06.2022 17:45
MASTERCHEF' MEHMET YALÇINKAYA'YA OLAY SÖZLER!
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'ya o isimden olay torpil iması! İşte yeni sezon jüri üyeleri...
Masterchef'in ne zaman başlayacağı merak konusu iken Masterchef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı.