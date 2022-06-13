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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! Son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ezgi Eyüboğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, bu ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Ancak evlenecekleri beklenen çift, sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eyüboğlu, banyoda yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı...

13.06.2022 18:16 - Son Güncelleme: 13.06.2022 18:23
Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Eyüboğlu, meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamış ancak aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamamıştı.

Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Eyüboğlu, banyoda çektiği görüntüleri kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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