Ezgi Eyüboğlu sınır tanımadı! En cesur haliyle banyodan paylaştı! Son halini gören inanamadı Seda Sayan’ın eski müstakbel geliniydi...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Eyüboğlu, meslektaşı Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamış ancak aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamamıştı.