Gülşah Saraçoğlu sütyenli pozundan sonra bu kez de bornozlu 'hazırım' Eski haliyle olay yaratan Gülşah Saraçoğlu...
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile olan sorunlarıyla gündeme gelmişti sık sık. Sonrasında da adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiaların karışmıştı. Şimdilerdeyse sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ceketinin önü açık sütyenli pozunu paylaşan güzel modacı, bu kez de sütyensiz bornozlu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
13.06.2022 17:22 - Son Güncelleme: 13.06.2022 17:22
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Gökhan Göz ile yollarını ayırma nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf eden Saraçoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz yıl Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.