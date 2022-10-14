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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik çiftin iki de çocukları var. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozanrka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Babasını bir hafta önce kaybeden Özgür Ozan Instagram'dan yaptığı paylaşımla önceki gün herkesi duygulandırdı. Ardından Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 çocuğu olan ünlü oyuncu hakkında en çok "Özgür Ozan'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise şaştı kaldı.

14.10.2022 13:03 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:03
Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş! Çocuklar Duymasın'da tanışmışlar üstelik iki de çocukları var...

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Ünlü oyuncu Özgür Ozan sosyal medya gündeminde.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Derin Deniz ve Ali Demir adında iki evladı var Özgür Ozan'ın...

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü komiseri Özgür Ozan’ın eşi bakın kim çıktı! Çocuklar Duymasın’da tanıştılar bir daha ayrılmadılar

Daha sonra ise Arka Sokaklar dizisine transfer olan ve uzun yıllar Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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