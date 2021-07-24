MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları ucuz buldu 'abartılacak bir şey yok!' Az bile olduğunu düşünüyor
Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i verdiği röportajda kullandığı ifadelerle sosyal medyayı salladı. Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fahiş restoran fiyatlarıyla alakalı "Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bodrum ve Alaçatı'daki restoranlar her tatil sezonunda tartışılan fiyatlarıyla gündeme geliyor. 200 liralık lahmacun ve 1000 TL'lik su şişesiyle konuşulan mekanlarla ilgili TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, konuştu.
"YURT DIŞINDA DAHA ÇOKLARINI ÖDÜYORUZ"
"Bu sene hem pandemiden dolayı sezonun kısa olması hem mal sahiplerinin inanılmaz kiralar istemesi, bir de ürünün hiç olmaması fiyatları çok etkiledi.
Ben bayramda Alaçatı'daydım. Balıkhaline gidip oradaki malzemelere baktım. Malzeme yoktu. Olan malzemenin de fiyatı inanılmazdı! O yüzden ben özellikle balık yediğinizde fiyatların çok da abartıldığını düşünmüyorum.
Bazı malzemeleri içeren ürünlerde, mesela pizza gibi, fiyatların abartıldığını düşünmüyorum. Bir de sezon çok kısa. Bu sebeplerle ben meslektaşlarımı kınayamam. Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum.
Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok.'
SOMER SİVRİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
50 yaşındaki Masterchef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, itiraflarda bulundu.