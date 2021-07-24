MasterChef Somer Sivrioğlu Bodrum ve Alaçatı'daki fiyatları ucuz buldu 'abartılacak bir şey yok!' Az bile olduğunu düşünüyor

Bazı malzemeleri içeren ürünlerde, mesela pizza gibi, fiyatların abartıldığını düşünmüyorum. Bir de sezon çok kısa. Bu sebeplerle ben meslektaşlarımı kınayamam. Bazı ürünlerde az bile kâr marjı koyduklarını düşünüyorum.

Şu an yurtdışına da gidemiyoruz ama gidebildiğimiz zaman zaten aynı paraları, hatta daha çoklarını ödüyoruz. Bence çok da abartılacak bir şey yok.'