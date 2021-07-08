MasterChef Somer Sivrioğlu annesinden sonra babasıyla paylaştı görenler şaştı kaldı 'Babam, bozam ve ben'
Ekranların ilgiyle izlenen yarışmalarından Masterchef'te jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, yeni sezonla birlikte en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu kariyeri ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde annesiyle fotoğraf paylaşan Somer Sivrioğlu bu kez de babasıyla birlikte fotoğraf paylaştı.
08.07.2021 15:13
- Son Güncelleme: 08.07.2021 15:13
Masterchef'in yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan şefi Somer Sivrioğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Aile bireyleriyle sık sık fotoğraf paylaşan Somer Sivrioğlu bu kez babasıyla fotoğraf paylaştı.
Çekimlere ara verilmesiyle soluğu Bodrum'da babasının yanında alan Somer Sivrioğlu'nun bu karesi binlerce beğeni ve yorum oldu.
İŞTE SOMER SİVRİOĞLU - BABASI VE KÖPEĞİ BOZA
Öte yandan Somer Sivrioğlu'nun bu denli başarılı bir şef olmasının altından annesinin parmağı çıkmıştı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin aileleri.
SİNEM KOBAL VE ANNESİ
Nuray Kobal ve Sinem Kobal