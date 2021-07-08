MasterChef Somer Sivrioğlu annesinden sonra babasıyla paylaştı görenler şaştı kaldı 'Babam, bozam ve ben'

Ekranların ilgiyle izlenen yarışmalarından Masterchef'te jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, yeni sezonla birlikte en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Türk Mutfağı'nın geleneksel yemeklerini yeniden yorumlayan Somer Sivrioğlu kariyeri ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde annesiyle fotoğraf paylaşan Somer Sivrioğlu bu kez de babasıyla birlikte fotoğraf paylaştı.

08.07.2021 15:13 - Son Güncelleme: 08.07.2021 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





