Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk romantizmin doruklarında! Çevredekilere aldırış etmeyen çiftten bomba görüntü!

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk romantizmin doruklarında! Çevredekilere aldırış etmeyen ünlü çift, Zeynep Bastık - Tolga Akış'ın düğününde verdiği pozla gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan ancak başarılı performansıyla son 4'e kadar kalan Berkan Bulut şimdilerde Survivor sonrası hayatının tadını çıkarıyor. Son olarak Zeynep Bastık'ın düğününde ortaya çıkan Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'un fotoğrafı dikkat çekerken ünlü çifte sosyal medyada, 'Evlenin artık' yorumları yağdı.

08.07.2021 16:01 - Son Güncelleme: 08.07.2021 16:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





