Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk romantizmin doruklarında! Çevredekilere aldırış etmeyen çiftten bomba görüntü!
Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk romantizmin doruklarında! Çevredekilere aldırış etmeyen ünlü çift, Zeynep Bastık - Tolga Akış'ın düğününde verdiği pozla gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Berkan Karabulut olmuştu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan ancak başarılı performansıyla son 4'e kadar kalan Berkan Bulut şimdilerde Survivor sonrası hayatının tadını çıkarıyor. Son olarak Zeynep Bastık'ın düğününde ortaya çıkan Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'un fotoğrafı dikkat çekerken ünlü çifte sosyal medyada, 'Evlenin artık' yorumları yağdı.
08.07.2021 16:01
- Son Güncelleme: 08.07.2021 16:21
Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk romantizmin doruklarında! Çevredekilere aldırış etmeyen çiftin görüntüsü sosyal medyada 'Artık evlenin' yorumlarına neden oldu.
Survivor 2020'de dikkat çeken isimlerden biri de Berkan Karabulut idi. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut sevgilisiyle pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Son günlerde Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile soluğu Zeynep Bastık'ın düğününde aldı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift düğünde romantik anlar yaşadı.
Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un herkesin içindeki bu hali sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan ikiliye, 'Evlenin artık' yorumları yapıldı.
ÖZGE YAĞIZ
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