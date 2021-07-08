Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı
Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalan Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı. Kısıtlamaların kalkması ile konser maratonuna başlayan şarkıcı Ebru Gündeş, sahneleri çok özlediğini, "Beraber şarkı söyleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Çok özlemişiz. Allah sağlık versin, bir daha hiç ayrılmayalım" sözleriyleile getirdi. Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Gündeş, konu hakkında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Ebru Gündeş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
08.07.2021 15:26
- Son Güncelleme: 08.07.2021 15:32