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Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalan Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı. Kısıtlamaların kalkması ile konser maratonuna başlayan şarkıcı Ebru Gündeş, sahneleri çok özlediğini, "Beraber şarkı söyleyebilmek kadar güzel bir şey yok. Çok özlemişiz. Allah sağlık versin, bir daha hiç ayrılmayalım" sözleriyleile getirdi. Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen Gündeş, konu hakkında sessizliğini korumuştu. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Ebru Gündeş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

08.07.2021 15:26 - Son Güncelleme: 08.07.2021 15:32
Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

EBRU GÜNDEŞ SONUNDA ORTAYA ÇIKTI!

Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalan Ebru Gündeş konser maratonuna başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Gündeş, son paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

Bu pozunu sosyal medyadan paylaşan Gündeş, "Her gün bir doz gülümse" notuyla gündeme geldi.

Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

NELER YAŞANDI?

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti.

Ebru Gündeş sonunda ortaya çıktı! Boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise'nin yasak aşk iddiasına sessiz kalmıştı bakın ne paylaştı

EVLİLİK 11 YIL SÜRDÜ

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.