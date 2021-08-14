Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram'da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler
Masterchef macerası adım adım devam ediyor. Ana kadro daha kesinleşmedi bazı isimler var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren hostes Pelin Zaman. İlk turun en akılda kalan ismi olan Pelin Zaman'ın final turunda ne yapacağı merak ediliyor. Hostes Pelin kimdir merak ediledursun Pelin Zaman'ı siz bir Instagram'da görün. 33 yaşındaki Pelin Zaman Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen oldu çıktı.
14.08.2021 17:23
- Son Güncelleme: 14.08.2021 17:23
Pelin Zaman güzelliği ve çekiciliğiyle şefleri etkiledi. Güzel yarışmacıya adeta ağızları açık bakan şefler ilk turdaPorto Riko yemeği yapan Pelin Zaman'ın övgü yağmuruna tutmuşlardı.
İlk turda Porto Riko yemeği yapan Pelin Zaman, 2.tur düellolarında da adından söz ettirmeyi başardı.
İlk turda çocukluğundan beri şef olma hayali kurduğunu anlatan güzel yarışmacı Pelin Zaman da elemeyi üç evet kararıyla geçtikten sonra, kendine güveni geldiğini söyledi ve hayallerinin peşinden gitmeye devam kararı verdiğini söylemişti.