Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 2. eleme turu heyecanı sürüyor. Pelin Zaman, geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde şeflerin karşısına çıktı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle ilgi odağı olan Pelin Zaman kimdir merak ediliyor.