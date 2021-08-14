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Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram'da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

Masterchef macerası adım adım devam ediyor. Ana kadro daha kesinleşmedi bazı isimler var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren hostes Pelin Zaman. İlk turun en akılda kalan ismi olan Pelin Zaman'ın final turunda ne yapacağı merak ediliyor. Hostes Pelin kimdir merak ediledursun Pelin Zaman'ı siz bir Instagram'da görün. 33 yaşındaki Pelin Zaman Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen oldu çıktı.

14.08.2021 17:23 - Son Güncelleme: 14.08.2021 17:23
Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de 2. eleme turu heyecanı sürüyor. Pelin Zaman, geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde şeflerin karşısına çıktı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle ilgi odağı olan Pelin Zaman kimdir merak ediliyor.

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Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

Pelin Zaman güzelliği ve çekiciliğiyle şefleri etkiledi. Güzel yarışmacıya adeta ağızları açık bakan şefler ilk turdaPorto Riko yemeği yapan Pelin Zaman'ın övgü yağmuruna tutmuşlardı.

Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

İlk turda Porto Riko yemeği yapan Pelin Zaman, 2.tur düellolarında da adından söz ettirmeyi başardı.

Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

Öte yandan Pelin Zaman 2.tur düellosundan başarıyla çıkan taraf oldu ve bir üst tura yükseldi.

Masterchef Pelin sen neymişsin yarışmada ayrı Instagram’da ayrı! Pelin Zaman kimdir merak edilirken bakın neler çıktı neler

İlk turda çocukluğundan beri şef olma hayali kurduğunu anlatan güzel yarışmacı Pelin Zaman da elemeyi üç evet kararıyla geçtikten sonra, kendine güveni geldiğini söyledi ve hayallerinin peşinden gitmeye devam kararı verdiğini söylemişti.

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