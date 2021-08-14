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Haberler Magazin Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için 'yardımcısı diye tanıdım' dedi ortalık karıştı!

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için 'yardımcısı diye tanıdım' dedi ortalık karıştı!

İbrahim Tatlıses'in eşi olarak hayatımıza giren 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız boşanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle dans ederken video paylaşan Ayşegül Yıldız 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Elif Ada adında bir kızları olan çift, 2 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. İbrahim Tatlıses şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor. Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, Tatlıses'in yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.

14.08.2021 17:00 - Son Güncelleme: 14.08.2021 17:00
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için ’yardımcısı diye tanıdım’ dedi ortalık karıştı!

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.

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Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için ’yardımcısı diye tanıdım’ dedi ortalık karıştı!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ayşegül Yıldız, 2013 yılında boşandığı Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için ’yardımcısı diye tanıdım’ dedi ortalık karıştı!

"BEN HANIMEFENDİYİ YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"
Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı dokuz yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için ’yardımcısı diye tanıdım’ dedi ortalık karıştı!

"MUTLUYUM, EVLİYİM"
İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saymıştı.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için ’yardımcısı diye tanıdım’ dedi ortalık karıştı!

Beşince kez nikah masasına oturduğunu da söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.

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