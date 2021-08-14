Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya için 'yardımcısı diye tanıdım' dedi ortalık karıştı!
İbrahim Tatlıses'in eşi olarak hayatımıza giren 40 yaşındaki Ayşegül Yıldız boşanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisiyle dans ederken video paylaşan Ayşegül Yıldız 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Elif Ada adında bir kızları olan çift, 2 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. İbrahim Tatlıses şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor. Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, Tatlıses'in yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.
14.08.2021 17:00
- Son Güncelleme: 14.08.2021 17:00
Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda, "Asistanım" dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamıştı.