MasterChef Metin bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 24 yaşındaki Metin Yavuz’un memleketi...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2022 sezonunda mücadeleyi finale taşıyan Metin Yavuz'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlanan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan MasterChef Metin'in özellikle memleketi merak edildi. 24 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında "MasterChef Metin nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Metin Yavuz'un aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Metin Yavuz'un memleketi...
10.01.2023 20:21 - Son Güncelleme: 10.01.2023 20:21
MasterChef Türkiye 2022 sezonunda büyük gün geldi çattı. Mücadeleyi finale taşıyan isimlerden biri olan Metin Yavuz'un hayatı da merak konusu oldu.
MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?
Ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim olan Metin Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu.
18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlanan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan MasterChef Metin'in özellikle memleketi merak edildi.