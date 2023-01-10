İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın kim çıktı! “Baba-oğul olduklarını nasıl anlamadık” Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da çok ünlüymüş...

2016 yılında Duygu Kaya ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu. Bu evliliği de 4 yıl süren oyuncu, kısa bir süre önce meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı.