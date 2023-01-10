Yeşilçam efsanesi Tokatçı’nın yıldızı Nazan Saatçi’yi bir de şimdi görün! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın Emine’siydi...
Natuk Baytan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 1983 yapımı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu. Çekimleri İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da gerçekleştirilen filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak konusu oldu. Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. Saatçi için "Yıllar ona uğramamış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin hayran bırakan son hali...
10.01.2023 19:40 - Son Güncelleme: 10.01.2023 19:40
Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı Yeşilçam efsanesi Tokatçı bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı.
Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.