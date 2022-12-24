Masterchef Mehmet Yalçınkaya isyan etti araya Somer Sivrioğlu'nu da sıkıştırdı:"Beni değil Somer'i takip ediyor gördüm"

"İKİ KİŞİ MÜZİK GRUBU MU OLUR?"

Arkadaşının İngiltere'ye gitmesi nedeniyle müzik gruplarının dağıldığını belirten MasterChef Tolga, elektronik gitar çaldığını, eskiden back vocal yaptığını, hâlâ evde müzik yaptığını söyledi: Buradan çıkayım, biraz kafam rahatlayınca tekrar devem edeceğim. O zaman yayınlamaya başlarım. Somer Şef ise "İki kişi müzik grubu mu olur" diyerek, Tolga'ya takılmadan edemedi.