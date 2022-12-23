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Haberler Magazin Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den mesaj yağdı

Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den mesaj yağdı

Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu... Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den Emel Sayın'ın Instagram mesajına yorum gecikmedi. Daha 3 gün önce katıldığı bir davette sevenleriyle birlikte şarkılar seslendirmişti usta isim...

23.12.2022 15:36 - Son Güncelleme: 23.12.2022 15:42
Emel Sayın’dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam’ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün’den mesaj yağdı

Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den mesaj gecikmedi.

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Emel Sayın’dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam’ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün’den mesaj yağdı

Sesi, güzelliği, oyunculuğu kısaca her haliyle kendisine hayran bırakan Emel Sayın, 3 gün önce bir davete katıldı

Emel Sayın’dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam’ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün’den mesaj yağdı

"YAŞAYAN EFSANE"

. İstek üzerine masada şarkılar söyleyen Emel Sayın son haliyle hayran bıraktı.

Emel Sayın’dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam’ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün’den mesaj yağdı

Ünlü isimden üzen haber bugün geldi. Emel Sayın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Emel Sayın’dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam’ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün’den mesaj yağdı

Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.

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