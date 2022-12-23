Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den mesaj yağdı
Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu... Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den Emel Sayın'ın Instagram mesajına yorum gecikmedi. Daha 3 gün önce katıldığı bir davette sevenleriyle birlikte şarkılar seslendirmişti usta isim...
23.12.2022 15:36 - Son Güncelleme: 23.12.2022 15:42
Emel Sayın'dan üzen haber! 77 yaşındaki Yeşilçam'ın mavi boncuğu korkuttu Melek Baykal, Deniz Seki ve Nilgün Belgün'den mesaj gecikmedi.
Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıklamıştı.