Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın acı günü! Kardeşi Kerem Kobal işte böyle duyurdu: "Nur içinde uyu canım..."
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın acı günü! Kardeşi Kerem Kobal Instagram'dan duyurdu...Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ardından ikinci kızı Leyla'yı dünyaya getiren Sinem Kobal ailesinden bir kayıp verdi. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'dan gelen o paylaşım...
"NUR İÇİNDE UYU CANIM..."
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın acı günü! Kardeşi Kerem Kobal işte böyle duyurdu...
Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. İkinci kez baba olan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz ay restoran çıkışı kameralara yansımış ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Eşi Sinem Kobal hakkında konuşan İmirzalıoğlu, "Sinem gayet iyi, içinden muhteşem bir anne çıktı zaten. Şu anda annelik onun için en önemli şey. Gayet de iyi yapıyor. Onu öyle gördükçe saygım tekrar katlanıyor." demişti.