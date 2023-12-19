Masterchef kavga büyüyor! Dilara "Hepinizi dava edeceğim" dedi Yasin "Bronz tuzluk" dedi dalgaya aldı! Kına olayı büyüdü de büyüdü

Dilara Başaran ile Masterchef 2019 yarışmacılarının arasındaki kavga her geçen gün biraz daha alevleniyor... Tahsin Küçük'ün Cemre'nin elenmesinin ardından Sergen ve Dilara ile attığı dans videosu ile Cemre'nin hastalığıyla dalga geçtiği videoyla başlayan süreç, Masterchef 2019 yarışmacılarının Dilara Başaran'ın elenmesiyle dalga geçip, yorumlaşmasıyla devam etmişti. Kavga her geçen biraz daha büyüyor.
Masterchef'te Tahsin Küçük ve Cemre Uyanık'ın yıldızı bir türlü barışmamıştı.
Yarışmaya bir önceki hafta veda eden isim Cemre Uyanık olmuştu.
Tahsin, Cemre'nin vedası ile dalga geçercesine bir video yayınlamıştı. Bu video da Dilara Başaran ve Sergen Özen de yer almıştı. Bunun üzerine seyirci bu duruma tepkisiz kalmadı. Tahsin'in hesabını şikayet ederek kapanmasına sebep oldular.