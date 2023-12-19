Masterchef kavga büyüyor! Dilara "Hepinizi dava edeceğim" dedi Yasin "Bronz tuzluk" dedi dalgaya aldı! Kına olayı büyüdü de büyüdü

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Tahsin, Cemre'nin vedası ile dalga geçercesine bir video yayınlamıştı. Bu video da Dilara Başaran ve Sergen Özen de yer almıştı. Bunun üzerine seyirci bu duruma tepkisiz kalmadı. Tahsin'in hesabını şikayet ederek kapanmasına sebep oldular.