MasterChef Kaan bakın aslen nereliymiş! Gerçeği duyan inanamadı herkes başka sanıyordu! İşte Kaan Noyanalpan’ın memleketi...
TV8 'de yayınlanan MasterChef programında eleme heyecanı yaşandı. Jüri görevini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışmaya veda eden isim Kaan Noyanalpan oldu. MasterChef hayalleri sona eren Kaan, sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulunurken fenomen yarışmacının hayatı araştırılmaya başlandı. Kaan Noyanalpan'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Kaan Noyanalpan aslen nereliymiş...
03.10.2022 01:11 - Son Güncelleme: 03.10.2022 01:11
MasterChef hayallerine veda eden Kaan, şu ifadeleri kullandı: "MasterChef Türkiye yolculuğum bu akşam sona erdi. Baştan sona güzelliklerle dolu bir yolculuktu. Bu akşamki vedam bir son değil yeni bir başlangıç. Daha farklı deneyimler beni bekliyor ve hayatı yaşamayı seviyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarıma devam edeceğim.
MasterChef Türkiye yolculuğumda başta İrem Kanan, Bilgin Arslan, değerli şeflerim Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve tüm Acun Medya ailesine çok teşekkür ederim. Bu altı hafta içersinde mükemmel hatıralar biriktirdim.