MasterChef Kaan bakın aslen nereliymiş! Gerçeği duyan inanamadı herkes başka sanıyordu! İşte Kaan Noyanalpan’ın memleketi...

MasterChef hayallerine veda eden Kaan, şu ifadeleri kullandı: "MasterChef Türkiye yolculuğum bu akşam sona erdi. Baştan sona güzelliklerle dolu bir yolculuktu. Bu akşamki vedam bir son değil yeni bir başlangıç. Daha farklı deneyimler beni bekliyor ve hayatı yaşamayı seviyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmalarıma devam edeceğim.