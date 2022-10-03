Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Instagram'ın 'hatırlatma' özelliğini kullanarak geçen sene bugün yayınladığı bir pozu tekrar paylaştı. Siyah süper mini elbisesi ile uzanarak verdiği pozu yayınlayan Deniz, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Dilan Çiçek Deniz paylaşmaya doyamadığı o pozu...

03.10.2022 01:43 - Son Güncelleme: 03.10.2022 01:43
Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaklaşık 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Geçen yıl Boğaz'da evlilik teklifi eden sevgilisine 'evet' yanıtı veren Çiçek, özellikle ilişkisiyle magazin gündeminde çokça yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Instagram'ın 'hatırlatma' özelliğini kullanarak geçen sene bugün yayınladığı bir pozu tekrar paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı

Siyah süper mini elbisesi ile uzanarak verdiği pozu yayınlayan Deniz, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

SON DAKİKA