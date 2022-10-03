Dilan Çiçek Deniz o fotoğrafı paylaşmaya doyamadı! Süper minisi ile boylu boyunca uzandı! Gören dönüp bir daha baktı
Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Instagram'ın 'hatırlatma' özelliğini kullanarak geçen sene bugün yayınladığı bir pozu tekrar paylaştı. Siyah süper mini elbisesi ile uzanarak verdiği pozu yayınlayan Deniz, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Dilan Çiçek Deniz paylaşmaya doyamadığı o pozu...
03.10.2022 01:43 - Son Güncelleme: 03.10.2022 01:43
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaklaşık 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, Instagram'ın 'hatırlatma' özelliğini kullanarak geçen sene bugün yayınladığı bir pozu tekrar paylaştı.