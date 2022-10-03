Cansu Tosun beyaz bikinisi ile öyle pozlar verdi ki! Herkes onu konuştu! Erkan Kolçak Köstendil’in eşi sosyal medyaya damga vurdu

Cansu Tosun beyaz bikinisi ile öyle pozlar verdi ki! Herkes onu konuştu! Erkan Kolçak Köstendil’in eşi sosyal medyaya damga vurdu
Son olarak 'Beni Sev' filmi için kamera karşısına geçen Cansu Tosun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. 2018 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Deniz sezonunu kapatmayan Tosun, beyaz bikinisi ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. O pozlar kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Cansu Tosun'un çok konuşulan paylaşımı...
03.10.2022 00:26 - Son Güncelleme: 03.10.2022 00:26
2011 yılında çekilen 'Küçük Hanımefendi' dizisinde rol alan, ardından 'Kayıp Şehir' ve 'Bugünün Saraylısı'nda izleyiciyle buluşan geçen Cansu Tosun, son olarak 'Beni Sev' filmi için kamera karşısına geçti.
Bu evlilikten Marsel adını verdiği bir oğlu olan Cansu Tosun, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.