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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı

MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Somer Şef bu kez oğluyla ilgili sürpriz bir paylaşım yaptı ve Somer Sivrioğlu'nun oğlu Deniz'in bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. İşte o görüntü.

08.12.2020 17:15 - Son Güncelleme: 08.12.2020 17:17
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya'ya gitti. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.

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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı

Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Somer Sivrioğlu, takipçileriyle hayatından kesitler, Masterchef programının kamera arkası ve ailesiyle olan anlarını sık sık paylaşıyor. Önceki günde Avustralya'da yaşayan oğlunun sahnesinden bir görüntü paylaştı bizlerle. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı

Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nın oğlu Deniz meğer oyuncuymuş! Babası paylaştı sosyal medya sallandı
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