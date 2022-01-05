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Masterchef Hasan'ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin şimdilerde son 4'e kalmak için ter döküyor. Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise evlilik aşamasında olduğu sevgilisi. Hasan Biltekin'in sevgilisi fenomen oldu çıktı. İşte detaylar.

05.01.2022 09:18 - Son Güncelleme: 05.01.2022 09:20
Masterchef Hasan’ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri.

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Masterchef Hasan’ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

Geçtiğimiz günlerde de bir anda ortadan kaybolan Hasan'ın kısa süreliği yokluğunun nedeninin sevgilisi Hülya olduğu ortaya çıktı. Şimdi herkes Hasan'ın sevgilisi Hülya'yı merak ediyor...

Masterchef Hasan’ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

Hasan Biltekin'in Masterchef sayesinde gelen şöhreti Hülya Acar'a yaradı.

Masterchef Hasan’ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

Instagram'da takipçi satın alan Hülya Acar fenomen oldu çıktı.

Masterchef Hasan’ın sevgilisi Hülya fenomen oldu çıktı para basıyor! Bir zamanların doktoru şimdinin fenomeni

İŞTE HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA

Kız arkadaşının adının Hülya olduğunu gösteren Hasan Biltekin'in sosyal medya hesabında Hülya isminde tek bir ismin olduğu ise resmen görüldü.

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