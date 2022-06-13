Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: "Salma Hayek Gürbüz olmuş"
Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıld, peş peşe gelen kareler bomba! Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Salma Hayek Gürbüz olmuş" yorumları yapıyor. Sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aslıhan Gürbüz'ün Instagram pozları kısa sürede gündem oldu. Datça'da tatil yapan 39 yaşındaki Aslıhan'ın doğal güzelliği dillere destan oldu.
13.06.2022 14:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 14:08
"SALMA HAYEK GÜRBÜZ OLMUŞ"
Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı, peş peşe gelen kareler bomba! Ünlü oyuncuyu görenler, "Salma Hayek Gürbüz olmuş" diyor.
2012'de rol aldığı 'Yahşi Cazibe'de canlandırdığı Cazibe karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Gürbüz son oalrak Son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakteriyle adından söz ettirdi.