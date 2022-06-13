Vav TV İzle
Haberler Magazin Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: "Salma Hayek Gürbüz olmuş"

Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: "Salma Hayek Gürbüz olmuş"

Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıld, peş peşe gelen kareler bomba! Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Salma Hayek Gürbüz olmuş" yorumları yapıyor. Sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aslıhan Gürbüz'ün Instagram pozları kısa sürede gündem oldu. Datça'da tatil yapan 39 yaşındaki Aslıhan'ın doğal güzelliği dillere destan oldu.

13.06.2022 14:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 14:08
Yahşi ’Cazibe’ Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: Salma Hayek Gürbüz olmuş

"SALMA HAYEK GÜRBÜZ OLMUŞ"

Yahşi 'Cazibe' Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı, peş peşe gelen kareler bomba! Ünlü oyuncuyu görenler, "Salma Hayek Gürbüz olmuş" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yahşi ’Cazibe’ Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: Salma Hayek Gürbüz olmuş

2012'de rol aldığı 'Yahşi Cazibe'de canlandırdığı Cazibe karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Gürbüz son oalrak Son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakteriyle adından söz ettirdi.

Yahşi ’Cazibe’ Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: Salma Hayek Gürbüz olmuş

Aslıhan Gürbüz de 'yaza merhaba' diyen ünlü isimler arasında yerini aldı. Datça'da tatil yapan 39 yaşındaki oyuncu, pozlarıyla dikkat çekti.

Yahşi ’Cazibe’ Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: Salma Hayek Gürbüz olmuş

Doğal güzelliği ile gündeme bomba gibi düşen Aslıhan Gürbüz'ün bu karesini görenler, "Salma Hayek Gürbüz olmuş" diyor.

Yahşi ’Cazibe’ Aslıhan Gürbüz yaz modunu açtı ortalık yıkıldı peş peşe gelen kareler bomba! Görenler: Salma Hayek Gürbüz olmuş

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

SON DAKİKA